Hakkari’ye iki yeni otobüs getirildi

Hakkari-Van arasında yıllardır minibüsler ile yolcu taşımacılığının yapıldığı kentte artık yolcular otobüsle taşınacak.
Hakkari-Van arası 40 yıldır şehirlerarası yolcu taşımacılığında hizmet veren Star Hakkari firması yıllardır minibüsle yapılan yolcu taşımacılığına son verecek bir adım attı. Aldığı otobüsleri kente getiren firma görkemli bir açılış töreni yaparak otobüslerini tanıttı. İstiklal Caddesi üzerinde düzenlenen açılış törenine Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, HATSO Başkanı Servet Taş, işadamları, Hakkari’de faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesi Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, HATSO Başkanı Servet Taş ve firma yetkilisi Mustafa Kahraman tarafından kesildi. Davetlilere ikram yapılan açılışın ardından Star Hakkari firmasının kente getirdiği iki otobüs şehir turu attı. Firması yetkilisi Mustafa Kahraman yıllardır Hakkari’ye otobüs getirme uğraşı verdiğini belirterek, “Yıllardır yolcular Hakkari-Van, Van-Hakkari arasında minibüsler ile taşınıyordu. Bunu bir il merkezi için büyük bir eksiklik olarak görüyorduk. Bu sektörde 40 yıldır çalışıyorum. Hakkari halkına otobüsler ile hizmet etmeyi bir borç olarak bildik. Hakkari halkının ve yöneticilerinin kendi isimleri ile açılan bu firmaya sahip çıkmalarını bekliyoruz” dedi.
Okula silahla gelen kız öğrenci dehşet saçtı
Sancaktepe Aydos Ormanı'nda yangın çıktı!
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
İstanbul Valiliği, emniyet müdürlüklerine yazı gönderdi! Görüldüğü yerde müdahale edilecek
Selahattin Demirtaş tahliye mi olacak? Flaş açıklama
Sezgin Tanrıkulu hastaneye kaldırıldı! Sezgin Tanrıkulu'nun sağlık durumu nasıl?
Esad'dan milyonlarca Süriyeliyi zora sokacak sinsi plan! 1 ay süre verdi...
Kurtların yetiştirdiği adam: İnsanların hayatı çok mutsuz
Çılgın iddia! Suudi Arabistan Katar'ı ada haline getirecek
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Fuhuş şebekesinin akılalmaz şifreleri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum