Hakkari’ye iki yeni otobüs getirildi

Hakkari-Van arasında yıllardır minibüsler ile yolcu taşımacılığının yapıldığı kentte artık yolcular otobüsle taşınacak.

Hakkari-Van arası 40 yıldır şehirlerarası yolcu taşımacılığında hizmet veren Star Hakkari firması yıllardır minibüsle yapılan yolcu taşımacılığına son verecek bir adım attı. Aldığı otobüsleri kente getiren firma görkemli bir açılış töreni yaparak otobüslerini tanıttı. İstiklal Caddesi üzerinde düzenlenen açılış törenine Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, HATSO Başkanı Servet Taş, işadamları, Hakkari’de faaliyet gösteren bazı sivil toplum örgütü temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış kurdelesi Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, HATSO Başkanı Servet Taş ve firma yetkilisi Mustafa Kahraman tarafından kesildi. Davetlilere ikram yapılan açılışın ardından Star Hakkari firmasının kente getirdiği iki otobüs şehir turu attı. Firması yetkilisi Mustafa Kahraman yıllardır Hakkari’ye otobüs getirme uğraşı verdiğini belirterek, “Yıllardır yolcular Hakkari-Van, Van-Hakkari arasında minibüsler ile taşınıyordu. Bunu bir il merkezi için büyük bir eksiklik olarak görüyorduk. Bu sektörde 40 yıldır çalışıyorum. Hakkari halkına otobüsler ile hizmet etmeyi bir borç olarak bildik. Hakkari halkının ve yöneticilerinin kendi isimleri ile açılan bu firmaya sahip çıkmalarını bekliyoruz” dedi.