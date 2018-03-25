Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Hangi mahallede görevliysek o mahallede hala Kur'an-ı Kerim okumasını bilmeyen varsa, hala birtakım yanlış din algılarının peşinden gidenler varsa bundan mesul olan biziz." dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, Malatya Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, din görevlileriyle bir araya geldi.

Programda konuşan Erbaş, iki gün boyunca Malatya'da çok bereketli ve verimli anlar geçirdiklerini ifade ederek, toplantının hayırlar getirmesi, çalışmalara katkı sağlaması ve hız kazandırması temennisinde bulundu.

Din eğitimi ve hizmetinin daha nitelikli olması için gayret gösterdiklerini belirten Erbaş, "Kur'an-ı ulaştırmadığımız bir gönül kalmasın, bir kardeşimiz kalmasın diye nasıl yeni usuller ortaya koyabiliriz, amacımız budur." diye konuştu.

- "İnsanları kötülüklerden uzaklaştıracağız"

Erbaş, din görevlilerinin sorumlulukları açısından, peygamberlerin varisleri olduğuna işaret ederek "Hakkın batıla hakim olmasına şahitlik edeceğiz. İyiliklerle meşgul olup kötülüklerden insanları uzaklaştıracağız. Müjdeci olacağız, uyarıcı olacağız. Bugün biz, peygamberlerin varislerine diyoruz ki 'Kalkın ve aydınlatın insanları çünkü peygamber bu vazifeyi yaptı. Bu emaneti yerine getirdi.' Şimdi peygamberlerin varisleri üzerinde bu emanet. Kalkacak ve uyaracağız." değerlendirmesinde bulundu.