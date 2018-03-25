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Hakkında Avrupa çapında tutuklama emri bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont Almanya'da gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 14:04 | Son Güncelleme

Hakkında Avrupa çapında tutuklama emri bulunan eski Katalonya Özerk Yönetimi Başkanı Puigdemont Almanya'da gözaltına alındı

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