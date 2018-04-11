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Hakkında ByLock raporu hazırlanan sanık tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 19:49 | Son Güncelleme

Gaziantep'te, FETÖ/PDY'ye yönelik görülen davada, ByLock'un konu kısmında "İki teheccütlük canları var" yazdığı ortaya çıkan ve tutuksuz yargılanmakta olan sanığın tutuklanması kararlaştırıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖPDY) yönelik davada, hakkında ByLock raporu hazırlanan tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuksuz yargılanan sanık Özgür Altun'un, hakkında ByLock tespit tutanağı geldiğinin belirlenmesi üzerine duruşmanın yapılmasına karar verildi.

Mahkeme Başkanı Ercan Kumhak, ByLock'taki konu kısmında "İki teheccütlük canları var." yazdığını ve kullanıcı adının "kasim63" olarak tespit edildiğini belirterek, sanığa söz hakkı verdi.

Şanlıurfa Adliyesinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşma salonuna bağlanan sanık Altun, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Yemin ediyorum kod adı kullanmadım. 9 gün önce sağlık sorunlarım nedeniyle tahliye edilmiştim. Rahatsızlığım devam ediyor." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığını ve mahrem yapıya 2009 yılında katıldığını belirterek, tutuklanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, yeni gelen ByLock tespit tutanağını dikkate alarak sanığın tutuklanmasına karar verip duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
ByLock Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması

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