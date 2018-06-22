Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı yakalandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde hakkında kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan zanlı 14 yıl sonra yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Vize Sulh Ceza Mahkemesi'nce hakkında "cinsel istismar" suçundan kesinleşmiş 11 yıl hapis cezası bulunan Ergün K'nin ilçeye geldiği bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonda Ergün K, Belediye Meydanı'nda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ergün K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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