Hakko'nun dalış koleksiyonu Deniz Müzesi'nde

İSTANBUL (AA) - İş insanı Jeff Hakko'nun 30 yılda titizlikle oluşturduğu ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağışladığı "Tarihi Dalış Malzemeleri" koleksiyonu, Beşiktaş'taki Deniz Müzesi'nde taşındı.
200'ü aşkın obje ve aynı konuda oluşturulan 300 kitaplık kütüphane ile tarihi belgelerin yer aldığı koleksiyon, Deniz Müzesi'nde hazırlanan sergileme alanına konuldu. Eserlerin sergilendiği bölümün açılışı, 11 Temmuz Çarşamba günü saat 18.00'de yapılacak.
Hakko, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koleksiyonunu emin ellere teslim etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın "Tarihi Dalış Malzemeleri" koleksiyonu için Deniz Müzesi'nde çok güzel bir sergi salonu hazırladığını belirten Hakko, "Bundan sonra geceleri rahat uyuyabileceğim. Çünkü, çocuklarımı (koleksiyon) emin ellere teslim ettim. Deniz Müzesi'nde çok güzel bir sergi salonu hazırlandı. Bundan sonra o eserlere çok daha iyi bakılacağını ve daha fazla insan tarafından ziyaret edileceğini bilmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.
- Dalgıç bıçağı da var muhabere cihazı da
Hakko, kendisinden sonra ailesinden bakacak kimse olmadığı için devletine bir vefa borcu düşüncesiyle koleksiyonunu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağışladığın ve bu kararı vermekle çok iyi ettiğini anlatarak, "Koleksiyonda bugün en eskisi 1829 yılında üretilmiş 75 dalgıç başlığı, 6 derin su dalgıç tulumbası, 2 sığ su dalgıç tulumbası, 20 çift dalgıç ayakkabısı, 30 dalgıç bıçağı, 15 dalgıç feneri, 15 dalgıç ağırlığı, 6 muhabere cihazı ve muhtelif tamamlayıcı malzemelerden oluşan 200'ü aşkın obje bulunmakta. Bunlara ek olarak, bu konuda oluşturduğum 300 kitaplık bir kütüphane ve tarihi belge arşivim de var." diye konuştu.
Kimsenin koleksiyonu toptan alamayacağına işaret eden Hakko, "Mezatlarda parça parça satılması doğru olmazdı. Zaten ben de satmayı hiç düşünmedim. Onun yerine devletime bir vefa borcum düşüncesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağışladım. İyi ki bu kararı vermişim. Koleksiyonumun sonsuza kadar Deniz Müzesi'nde kalması ve su altına gönül verenlerin orada ona bakarak, yıllar önce benim hissettiklerimi hissedebilmesi en büyük dileğim. Bu da gerçekleşmiş oldu." ifadelerini kullandı.
- "Koleksiyonum emin ellerde"
"Ne mutlu bana ki onunla bağım artık hiç kopmayacak" diyen Hakko, şunları söyledi:
"Sergi salonunun hazırlanması sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan bana sürekli bilgi verildi. Bazen, 'Nasıl olmuş, bir öneriniz var mı?' diye soruyorlardı. Sağ olsunlar, dile getirdiği önerilerimin gereğini de yaptılar. Sonra bittiğinde gittim, gördüm. Çok güzel bir sergi salonu ortaya çıktı. Ses düzeni, görüntüsü, vitrinleri harika olmuş. Benim için de en doğru yer burası olmuş. Gerçekten bir bütünlük arz ediyor. Daha önce dile getirdiğim 'Acaba benden sonra koleksiyonuma ne olacak?' endişem gitti. Çünkü koleksiyonum emin ellerde. Ben de artık rahat ve huzurluyum. Koleksiyoncu arkadaşlara da bazen eserlerini emin ellere teslim etmeleri konusunda tavsiyelerde bulunuyorum. Benim için iyi oldu. Ömrüm oldukça, dilediğim zaman gidip Deniz Müzesi'nde bebeklerimi tekrar tekrar göreceğim."
Jeff Hakko, Çarşamba günü açılışı yapılacak sergi salonunda ziyaretçilerin beğenisine sunulacak dalış koleksiyonunun büyük ilgi göreceğine inandığını sözlerine ekledi.
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