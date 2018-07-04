Hakko'nun dalış koleksiyonu Deniz Müzesi'nde

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın "Tarihi Dalış Malzemeleri" koleksiyonu için Deniz Müzesi'nde çok güzel bir sergi salonu hazırladığını belirten Hakko, "Bundan sonra geceleri rahat uyuyabileceğim. Çünkü, çocuklarımı (koleksiyon) emin ellere teslim ettim. Deniz Müzesi'nde çok güzel bir sergi salonu hazırlandı. Bundan sonra o eserlere çok daha iyi bakılacağını ve daha fazla insan tarafından ziyaret edileceğini bilmenin mutluluğunu yaşıyorum." dedi.

- Dalgıç bıçağı da var muhabere cihazı da

Hakko, kendisinden sonra ailesinden bakacak kimse olmadığı için devletine bir vefa borcu düşüncesiyle koleksiyonunu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağışladığın ve bu kararı vermekle çok iyi ettiğini anlatarak, "Koleksiyonda bugün en eskisi 1829 yılında üretilmiş 75 dalgıç başlığı, 6 derin su dalgıç tulumbası, 2 sığ su dalgıç tulumbası, 20 çift dalgıç ayakkabısı, 30 dalgıç bıçağı, 15 dalgıç feneri, 15 dalgıç ağırlığı, 6 muhabere cihazı ve muhtelif tamamlayıcı malzemelerden oluşan 200'ü aşkın obje bulunmakta. Bunlara ek olarak, bu konuda oluşturduğum 300 kitaplık bir kütüphane ve tarihi belge arşivim de var." diye konuştu.

Kimsenin koleksiyonu toptan alamayacağına işaret eden Hakko, "Mezatlarda parça parça satılması doğru olmazdı. Zaten ben de satmayı hiç düşünmedim. Onun yerine devletime bir vefa borcum düşüncesiyle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağışladım. İyi ki bu kararı vermişim. Koleksiyonumun sonsuza kadar Deniz Müzesi'nde kalması ve su altına gönül verenlerin orada ona bakarak, yıllar önce benim hissettiklerimi hissedebilmesi en büyük dileğim. Bu da gerçekleşmiş oldu." ifadelerini kullandı.