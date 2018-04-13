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Haksızlığa uğradığı iddiasıyla elektrik direğine çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:00 | Son Güncelleme

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, hakkında "kaçak orman kesimi" yaptığı şikayeti üzerine inceleme başlatılan kişinin haksızlığa uğradığı iddiasıyla yüksek gerilim hattı direğine çıkması nedeniyle ilçede yaklaşık 4 saat elektrik kesintisi yaşandı - Şahıs, İlçe Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek tarafından ikna edildi

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, hakkında "kaçak orman kesimi" yaptığı şikayeti üzerine inceleme başlatılması nedeniyle yüksek gerilim hattı direğine çıkan kişi, kaymakam tarafından ikna edildi.

İlçeye bağlı Dutlar köyünde ormanlık alandaki yüksek gerilim hattı direğine tırmanan Muhammet Malaycı, çevredekiler tarafından indirilmek istendi.

Bulunduğu yerden inmeyen Malaycı, yanına kaymakam ve idarecilerin gelmesini istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, ormanlık alanda olması nedeniyle yüksek gerilim direğine çıkamadı.

Bunun üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, Malaycı'nın bulunduğu yere ulaşarak ikna etmeye çalıştı.

Bu arada Malaycı'nın elektrik akımından zarar görmemesi için SEDAŞ ekibince enerji hattının elektriği kesildi.

Olay yerine gelen Yığılca Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek tarafından ikna edilerek yüksek gerilim direğinden indirilen Malaycı, sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü.

Bu arada, olay nedeniyle ilçenin tamamına yaklaşık 4 saat boyunca elektrik verilemedi.

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Düzce Yığılca Yüksek gerilim hattına çıktı

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