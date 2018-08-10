Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

TSK tarafından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesine 10 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde, bölücü terör örgütü mensubu silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

ANKARA (DHA)

