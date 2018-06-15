Hakurk ve Bermize’de kontrol ele geçirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ( TSK) bağlı birlikler, 12 Mart tarihinden bu yana sürdürdüğü operasyonlarda 34 kilometre derinliği ulaştı. Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgilere göre, TSK’nın 25 Haziran’a kadar 38 kilometrelik derinliğe inmeyi planladığı kaydedildi. Öte yandan TSK’ya bağlı askeri birliklere asker takviyesi, ağır zırhlı araçların geçişi ve lojistik takviye için 13 kilometrelik bir güvenlik yolunun yapımına başlandığı belirtildi.

HEDEF 34. KM HATTINA GÜVENLİK YOLU

Gazete Habertürk'ten Çetiner Çetin'in haberine göre; askeri kaynaklar, bölgedeki sivillerin gündelik hayatını etkilememek için Hakkâri Şemdinli’den başlayıp Irak’ın kuzeyindeki Bermize, Barazgir ve Hakurk’a kadar uzanan güvenlik yolunun, temmuz ayı sonuna kadar tamamlanmasının planlandığını ifade etti.

1992’den bu yana TSK bölgeye sıcak takip ve sınır ötesi operasyonlar düzenliyordu. Ancak operasyonların ardından 8-11’inci kilometre sınır ötesindeki üslerine dönüyordu. Yapılan son operasyonun ardından ilk kez 27, 29 ve 32’nci kilometrelerde de üsler kuruldu. Kalıcı olacağı belirtilen üslerden 3’ünün tamamlandığı, 1’inin tamamlanmak üzere olduğu ve 11 üssün daha yapılacağı kaydedildi.