Hakurk ve Kandil'e operasyon! Terör hedefleri imha edildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan, Hakurk, Gara ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatta, bölücü terör örgütü tarafından sığınak, barınak ve depo olarak kullanılan 28 hedef imha edildi.

DİYARBAKIR'DA OPERASYON



Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

