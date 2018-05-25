Hakurk'a hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen hava harekatında silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, bu sabah Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendi.
Harekat sonucunda silahlı 6 terörist etkisiz hale getirildi.
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