Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak'ın kuzeyindeki terörle mücadele operasyonları kapsamında, Hakurk'ta patlayıcı dolu mağara imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, TSK'nın, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yürüttüğü operasyon sürüyor.

Operasyonda, içerisinde 35 el yapımı patlayıcı düzeneği ve 2 çuval amonyum nitrat ile bir miktar yaşam malzemesi bulunan mağara belirlendi.

Mağara, içindeki malzemelerle beraber kontrollü şekilde imha edildi.

İmha görüntüleri, TSK'nın sosyal medya hesabından paylaşıldı.

