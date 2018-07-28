Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "15 Temmuz'u unutursak bilin ki yeni 15 Temmuzlar bizi bekliyor olacak. Çünkü hala hesaplaşma devam ediyor. Bu örgütü kullanarak Türkiye’ye yön vermek isteyenlerin hevesi, gayreti devam ediyor." dedi.

Arslan, genel başkanı olduğu Hizmet-İş Sendikasının Karaman Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ne anlama geldiğinin zaman geçtikçe daha iyi anlaşıldığını söyledi.

15 Temmuz'un bir darbe girişimi değil, ABD'nin NATO'yu kullanarak Batı'daki destekçileriyle Türkiye'yi işgal girişimi olduğuna dikkati çeken Arslan, Türkiye'nin dik duruşuyla buna engel olduğunu dile getirdi.

Arslan, milletin hep birlikte bu işgale karşı direniş gösterdiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'u unutursak bilin ki yeni 15 Temmuzlar bizi bekliyor olacak. Çünkü hala hesaplaşma devam ediyor. Bu örgütü kullanarak Türkiye’ye yön vermek isteyenlerin hevesi, gayreti devam ediyor. Bu mücadelenin ne kadar zor, ne kadar meşakkatli olduğunu söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararlılığını, bu samimiyetini, bu mücadelesini devam ettirmesini temenni ediyoruz. Onun bu kararlılığı neticesinde inşallah bu ve benzeri örgütleri bu ülkede yok etmek için hep beraber çalışacağız."