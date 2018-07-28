HABER

"Hala hesaplaşma devam ediyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan: - "15 Temmuz'u unutursak bilin ki yeni 15 Temmuzlar bizi bekliyor olacak. Çünkü hala hesaplaşma devam ediyor. Bu örgütü kullanarak Türkiye’ye yön vermek isteyenlerin hevesi, gayreti devam ediyor"

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, "15 Temmuz'u unutursak bilin ki yeni 15 Temmuzlar bizi bekliyor olacak. Çünkü hala hesaplaşma devam ediyor. Bu örgütü kullanarak Türkiye’ye yön vermek isteyenlerin hevesi, gayreti devam ediyor." dedi.

Arslan, genel başkanı olduğu Hizmet-İş Sendikasının Karaman Şubesi'nin 5. Olağan Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz hain darbe girişiminin ne anlama geldiğinin zaman geçtikçe daha iyi anlaşıldığını söyledi.

15 Temmuz'un bir darbe girişimi değil, ABD'nin NATO'yu kullanarak Batı'daki destekçileriyle Türkiye'yi işgal girişimi olduğuna dikkati çeken Arslan, Türkiye'nin dik duruşuyla buna engel olduğunu dile getirdi.

Arslan, milletin hep birlikte bu işgale karşı direniş gösterdiğini anımsatarak, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'u unutursak bilin ki yeni 15 Temmuzlar bizi bekliyor olacak. Çünkü hala hesaplaşma devam ediyor. Bu örgütü kullanarak Türkiye’ye yön vermek isteyenlerin hevesi, gayreti devam ediyor. Bu mücadelenin ne kadar zor, ne kadar meşakkatli olduğunu söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararlılığını, bu samimiyetini, bu mücadelesini devam ettirmesini temenni ediyoruz. Onun bu kararlılığı neticesinde inşallah bu ve benzeri örgütleri bu ülkede yok etmek için hep beraber çalışacağız."

Hak-İş'in bir emek örgütü olduğu kadar, demokrasi ve özgürlük mücadelesinin de öncülüğünü yaptığını belirten Arslan, "Hak-İş, bütün antidemokratik dönemlerde halkın yanında, demokrasiden yana tavır almıştır, 15 Temmuz'da da böyle davrandık. Bağımsızlığımızı ve özgürlüğümüzü kaybedersek sendikacılık yapmamızın bir anlamı yok. Her koşulda ülkesini düşünen sendikacılar olarak bunu da iyi anlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Arslan, Temmuz 2018'de Hak-İş'in üye sayısının 654 bine çıktığı bilgisini paylaşarak, "Bu artışlarla konfederasyonumuzun ne kadar büyük olduğu tescillenmiş oldu. Bütün çalışanları konfederasyonumuz bünyesine katmak için büyük bir mücadele ortaya koyduk. Büyük bir konfederasyon olmanın verdiği bu sorumluluğu yerine getirmek için mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Genel kurula, AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker, Karaman Belediyesi Başkan Yardımcısı Duran Kabaağaç, Hizmet-İş Sendikası Yönetim Kurulu üyeleri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve delegeler katıldı.

Arslan, kongrenin ardından, Hakkari'de şehit düşen Oğuzhan Küçük'ün ailesine ziyarette bulundu.

Şehidin babası Alaaddin ve annesi Şerife Küçük'e taziyede bulunan Arslan, bir süre sohbet ederek kendilerine Kur'an-ı Kerim hediye etti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
GÜNCELLEME - Çankırı'da hafif ticari araç polislere çarptıGÜNCELLEME - Çankırı'da hafif ticari araç polislere çarptı
Bakan Kurum: İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 65'i riskli (2)Bakan Kurum: İzmir'deki yapı stoğunun yüzde 65'i riskli (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan Karaman

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Ünlülere şantaj yapan çetenin yazışmaları çıktı: 'Elimde 15 bin ünlü numarası var'

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

Sinem Gedik ve İntizar ilişkisini Mustafa Ceceli'ye söyleyen kişi belli oldu

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

O sözlere çok konuşulacak tepki! 'O. çocuğu Gül ve Davutoğlu mu?'

FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

FETÖ'den aranıyorlardı! Son anda yakalandılar

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

Bedelli askerlik yapanlar temel eğitimi nerede yapacak? Şehirler ve kışlalar belli oldu

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

FETÖ'cü Emre Uslu'dan sosyal medyadan panik mesajları: Bulunduğunuz yerleri terk edin! Hocaefendinin emri

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

66 milletvekili tutuklanabilir! Dikkatler yargılamaları süren vekillere çevrildi

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Kanlı Ay tutulması depremin habercisi mi?

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Tüm dünya Kanlı Ay tutulmasını izlerken dikkat çeken görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

İstanbul'da tramvayda skandal! Turistlere sessiz olun dedi yemediği küfür kalmadı!

'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı

'Arda Turan 'geçmiş olsun' diye bile aramadı

CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi çağrı: Giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirin

CHP'li muhaliflerden Kılıçdaroğlu'na tehdit gibi çağrı: Giderek sertleşen bu süreci lütfen bitirin

Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Acı haber! Şehit ve yaralı polisler var

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Türkiye'yi utandıran görüntüler! Ters kelepçe vurulup biber gazı sıkılan yaşlı adam kalp krizinden öldü

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

Iğdır'da İl Özel İdaresi'nin araçlarına PKK saldırısı: 1 işçi şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.