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Halaçoğlu'ndan İYİ Parti yönetimine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 17:21 | Son Güncelleme

İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu: - "Şimdi İYİ Parti yönetimi çıkmış 'Başarılı olduk' diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? 'Cumhurbaşkanı olacağım' diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?"

İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu, "Şimdi İYİ Parti yönetimi çıkmış 'başarılı olduk' diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? 'Cumhurbaşkanı olacağım' diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" değerlendirmesinde bulundu.

Halaçoğlu, Twitter ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti yönetiminin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.

"Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık." ifadelerini kullanan Halaçoğlu, "Şimdi İYİ Parti yönetimi çıkmış 'Başarılı olduk' diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? 'Cumhurbaşkanı olacağım' diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz neydi ve ne derece başarılı olduk?" sorusunu yönelten Halaçoğlu, "Hedefimiz milletvekilliği miydi? İkincisi, medyada en başından yoktuk ama partimiz yüzde 20 civarındaydı. Ne oldu da bu kadar düştük? Bana, 'Parasızlık' demeyin. Bizi destekleyen MHP seçmeni neden geri döndü? Bunları düşünün. Ha 'Parti içinde eleştirin' diyorsunuz. 'Başarı' diye tartışmadan ortaya çıkılıyorsa ne konuşacaksınız?" değerlendirmesini yaptı.

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