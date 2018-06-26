Halaçoğlu'ndan İYİ Parti yönetimine tepki

İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu, "Şimdi İYİ Parti yönetimi çıkmış 'başarılı olduk' diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? 'Cumhurbaşkanı olacağım' diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" değerlendirmesinde bulundu.
Halaçoğlu, Twitter ve Facebook hesaplarından yaptığı paylaşımda, İYİ Parti yönetiminin Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin sonuçlarına ilişkin açıklamalarına tepki gösterdi.
"Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık." ifadelerini kullanan Halaçoğlu, "Şimdi İYİ Parti yönetimi çıkmış 'Başarılı olduk' diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? 'Cumhurbaşkanı olacağım' diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" ifadelerini kullandı.
"Hedefimiz neydi ve ne derece başarılı olduk?" sorusunu yönelten Halaçoğlu, "Hedefimiz milletvekilliği miydi? İkincisi, medyada en başından yoktuk ama partimiz yüzde 20 civarındaydı. Ne oldu da bu kadar düştük? Bana, 'Parasızlık' demeyin. Bizi destekleyen MHP seçmeni neden geri döndü? Bunları düşünün. Ha 'Parti içinde eleştirin' diyorsunuz. 'Başarı' diye tartışmadan ortaya çıkılıyorsa ne konuşacaksınız?" değerlendirmesini yaptı.
Son dakika! AK Parti MKYK ve MYK'nın toplanacağı tarih belli oldu
Son dakika! Muharrem İnce'den sosyal medyadan duyurdu: 81 vilayete gideceğim
Güney Kore'de kapatılan intikam pornosu sitesinin sahibi tutuklandı
Ünlü modeli 'film çekeceğiz' diye kandırıp...
Kayıp Leyla ile ilgili korkunç şüphe! Eve gelen araçlar araştırılıyor
LGS sonuçları ilan edildi, LGS sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Son dakika! CHP'de istifa depremi
Trabzon'da şaşkınlık yaratan olay! Çaldığı küllükleri 4 yıl sonra geri getirdi
Gördüğünüz anda hemen kaçın! Et yiyen örümcek Bilecik'in korkulu rüyası oldu
Deri kıyafetleriyle katıldılar! Dünyanın en büyük yüzen fetiş seks festivali
Kırıkkale'de kadın cinayeti! Cinayeti fark eden komşusunu da öldürmeye çalıştı
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı bekleniyor! (MEB, E-okul)
Okuyucu Yorumları 0 yorum