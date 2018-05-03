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Halat çekme yarışında ip koptu, öğrenciler yere düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 19:00 | Son Güncelleme

KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin piknikte yaptıkları halat çekme yarışında ip kopunca her iki taraf da yere düştü.

Mustafa AKÇAY / HİSARCIK,(Kütahya),(DHA)- KÜTAHYA Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Hisarcık Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin piknikte yaptıkları halat çekme yarışında ip kopunca her iki taraf da yere düştü.

Hisarcık ilçesi Gölcük Yaylası'nda düzenlenen piknik etkinliğinde meslek yüksekokulu öğrencileri arasında çuval, yumurta, sandalye kapma ve halat çekme yarışları yapıldı. 7'şer kişinin katıldığı halat çekme yarışması esnasında ip kopunca 14 öğrenci yere yığılıp kaldı. Düşme anı kamera ve cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedilirken, düşen öğrencilerden yaralanan olmadı.

Öğrencilerden Ayşegül Keskin etkinlikle ilgili olarak, "Finaller ve mezuniyet öncesi hem bizler, hem de öğretmenlerimiz açısından güzel bir etkinlik oldu. Etkinliği düzenleyen okul idaresine, katkıda bulunan Kaymakamlığımıza, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne ve Hisarcık Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Piknik etkinliğine öğrencilerin yanı sıra Hisarcık Kaymakamı Tuncay Karataş, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, DPÜ Hisarcık Meslek Yüksekokulu Müdürü Ahmet Danış, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürü Yılmaz Uçar, Mesleki Yüksek Öğrenimi Destekleme ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Var ile öğretim görevlileri katıldı.

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