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Halep’te Afrin’in kurtuluşu kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 18:26 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep ilinde, Türk heyetinin de katılımıyla Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’nin terör örgütlerinden temizlenmesi kutlandı.Suriye’nin Halep iline bağlı Cerablus kentinde, Türk heyeti, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), bölgedeki aşiret temsilcileri ve yerel halkın katılımıyla Afrin bölgesinin terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenmesi kutlandı.

Suriye’nin Halep ilinde, Türk heyetinin de katılımıyla Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin’nin terör örgütlerinden temizlenmesi kutlandı.
Suriye’nin Halep iline bağlı Cerablus kentinde, Türk heyeti, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), bölgedeki aşiret temsilcileri ve yerel halkın katılımıyla Afrin bölgesinin terör örgütü PYD/PKK’dan temizlenmesi kutlandı. Çocukların da katılımıyla düzenlenen bir gösteride, Zeytin Dalı Harekatı temsili olarak canlandırıldı. Çocuklar milli şarkılar söyleyerek, askerlere minnettarlıklarını sundu.
Kutlamalara katılan Cerablus İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı görevini yürüten Gaziantep Vali Yardımcısı Yaşar Aksanyar yaptığı konuşmada, “Bu sofrada oturmak bizler için mutluluktur. Acı günleri birlikte yaşadığımız gibi güzel günleri de inşallah hep birlikte yaşayacağız” dedi.

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