KAYSERİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında Kayseri Müftülüğünce toplanan un, gıda ve yatakların yüklendiği 14 tır, Suriyelilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplanan yardımların gönderilmesi dolayısıyla Hunat Mahallesi'ndeki otoparkta tören düzenlendi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan törende konuşan İl Müftüsü Şahin Güven, Suriye'ye yönelik un, gıda ve yatak yardımlarının bir sene içerisindeki sayısının 349 tıra ulaştığını belirtti.

Güven, konuşmasında şunları kaydetti:

"Biz şu anda 14 tır yardımı yola çıkarıyoruz. Bu 14 tır yardımın 10 tırı un. Bizim bölgedeki Türkiye Diyanet Vakfı fırınlarında ekmek oluyor, sıcacık ekmek olarak ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırılıyor. Bu esnada yapılan bütün çalışmaları Türkiye Diyanet Vakfımızın bölgedeki temsilcileri gerçekleştiriyor. Bu büyük bir organizasyondur. Bunun yanında hepimizin bildiği üzere geçen ay Kayseri'den ihtiyaca binaen 51 tır yardım göndermiştik. Bu yardımları götürürken de burada, bu yardım organizasyonunda yer alan din gönüllüsü kardeşlerimiz, imam hatip ve müezzin kayyımlardan oluşan bir ekiple bölgeye arkadaşlarımızı göndermiştik. İl Müftü Yardımcımız Mehmet İzci ve Melikgazi İlçe Müftümüz Yahya Polat hocalarımız da onlara eşlik etmişlerdi. Dönüşlerinde oradaki ihtiyaçlardan birisinin de yatak olduğunu bizlere belirtmişlerdi. Arkadaşlarımız hemen çalışmaya başladılar. Elhamdülillah, şu anda bu 10 tırımızın yanında 2 tır da yatak gönderiyoruz. Diğer 2 tırımız da muhtelif gıda ve giyim eşyalarından oluşmaktadır. Bugün sabahleyin gelen bilgi neticesinde bizler 2 tır yatağımızı ve 2 tır gıda, giyim eşyalarını da farklı bir bölgeye gönderiyoruz."

Müftü Güven tarafından okunan duanın ardından tırlar Suriye'ye doğru yola çıktı.