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"Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 00:07 | Son Güncelleme

Kayseri'den El-Bab, Azez, İdlib, Cerablus ve Halep olmak üzere sınır ötesinde bulunan mağdurlara iletilmek amacıyla 11 tır yardım malzemesi gönderildi

KAYSERİ (AA) - Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı öncülüğünde düzenlenen "Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası kapsamında Kayseri Müftülüğünce toplanan un, gıda, şeker, kıyafet, ayakkabı ve oyuncak yüklü 11 tır, Suriyelilere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Kayseri Şubesince düzenlenen kampanyada toplanan yardımların gönderilmesi dolayısıyla Dünya Ticaret Merkezi otoparkında tören düzenlendi.

Kayseri Müftüsü Şahin Güven, törende yaptığı konuşmada, toplanan yardımların sınır ötesindeki ihtiyaç sahibi Suriyelilere ulaştırılacağını söyledi.

Yardım kampanyalarında her ay ortalama 10 tırı Suriye'ye gönderdiklerini vurgulayan Güven, hayırseverlere teşekkür etti.

Türkiye'nin zorda kalan herkese yardım elini uzattığını belirten Güven, "Güvenlik güçlerimizin terörden arındırdığı El-Bab, Azez, İdlib, Cerablus ve Halep olmak üzere mülteci kamplarında yaşayan mülteci kardeşlerimize yardım tırı gönderiyoruz. Bunlar sizlerin gayretleri ile oluyor." diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Taner Yıldız da ramazanda yapılan yardımların önemine değinerek, Müslümanların acısına kayıtsız kalınamayacağını ifade etti.

Konuşmalardan sonra yapılan duanın ardından un, gıda, şeker, kıyafet, ayakkabı ve oyuncak yüklü 11 tır, Suriye'ye doğru yola çıktı.

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"Halep'te İnsanlık Ölmesin" kampanyası AK Parti Milletvekili Taner Yıldız Kayseri Kayseri Müftüsü Şahin Güven Suriye yardım tırı

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