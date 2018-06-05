Halfeti'de 18 yaşındaki genç nehirde boğuldu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren lise öğrencisi boğuldu.
Alınan bilgiye göre, lise son sınıf öğrencisi Fevzi Unutulmaz (18), arkadaşlarıyla Aşağı Halfeti'de serinlemek için nehre girdi.
Unutulmaz'ın suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sualtı polis ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Unutulmaz'ın cesedini sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince suda boğulduğu belirlenen Unutulmaz'ın cesedi, Halfeti Devlet Hastanesini morguna gönderildi.
Olayı duyup hastaneye gelen Unutulmaz'ın yakınları ve okul arkadaşları gözyaşı döktü.
Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah
Kadıköy'de rezalet! Restoranda liselileri izleyip mastürbasyon yaparken yakalandı
'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti
Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!
Yeni göğüsleriyle kocasına sürpriz yapmak istedi ama...
Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı
YPG'den flaş hamle! Geri çekiliyorlar
Hamaney'den dünyayı şoke eden 'nükleer' açıklaması
Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti
Teslim alınmayan valizden 9 çeşit canlı çıktı!
WhatsApp’tan şok açıklama! Artık bu telefonlara WhatsApp indirilemeyecek
Okuyucu Yorumları 0 yorum