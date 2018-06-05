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Halfeti'de 18 yaşındaki genç nehirde boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 16:11 | Son Güncelleme

Halfeti'de 18 yaşındaki genç nehirde boğuldu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren lise öğrencisi boğuldu.

Alınan bilgiye göre, lise son sınıf öğrencisi Fevzi Unutulmaz (18), arkadaşlarıyla Aşağı Halfeti'de serinlemek için nehre girdi.

Unutulmaz'ın suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sualtı polis ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından Unutulmaz'ın cesedini sudan çıkardı. Sağlık ekiplerince suda boğulduğu belirlenen Unutulmaz'ın cesedi, Halfeti Devlet Hastanesini morguna gönderildi.

Olayı duyup hastaneye gelen Unutulmaz'ın yakınları ve okul arkadaşları gözyaşı döktü.

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Anahtar Kelimeler:
boğulma Halfeti lise öğrencisi Şanlıurfa

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