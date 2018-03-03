HABER

Halı sahada fenalaşan maden işçisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2018 01:39 | Son Güncelleme

Kozlu'da arkadaşlarıyla halı sahaya gelen bir kişi, maç öncesi rahatsızlanmasının ardından hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde arkadaşlarıyla halı sahaya gelen bir kişi, maç öncesi rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessesesinde çalışan maden işçisi Muhammet Terzioğlu (50), arkadaşlarıyla maç yapmak için geldiği halı sahada bir anda fenalaşarak yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince ilk müdahalesi yapılan Terzioğlu, ambulansla kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muhammet Terzioğlu'nun kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!Siyaset gündemine bomba gibi düşen ziyaret!
Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!Türkiye'ye geçen Yunan askerleri gözaltında!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Cepheden ailesine yolladı! Cepheden ailesine yolladı!
4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı! 4 küçük çocuk belediye otobüsünü çaldı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halı saha Kozlu şüpheli ölüm Zonguldak

En Çok Okunan Haberler

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Selami Şahin'in eşi Didem Şahin'den olay sözler!

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Afrin şehidinin babası kapıyı açıp, eşine böyle seslendi!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Puhu Tv’den yeni yasaya hazırlık: ‘Fi ve Çi'nin geçmiş bölümleri buzlanıyor!

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Mert Fırat, Gökçe Bahadır ile set aşkı iddialarına noktayı koydu

Survivor isyanı! Acun Ilıcalı'nın önünü kesti

Survivor isyanı! Acun Ilıcalı'nın önünü kesti

Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
O videoyu terör örgütü kaldırtmış!

O videoyu terör örgütü kaldırtmış!

Terör hedefleri ateş altına alındı

Terör hedefleri ateş altına alındı

Köpeklerden kaçmak isterken 3 metrelik bahçe duvarından düştü

Köpeklerden kaçmak isterken 3 metrelik bahçe duvarından düştü

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı

İznik Gölü’nden 2 metre 10 santim boyunda dev yayın balığı çıktı

Afrin gazisine coşkulu karşılama

Afrin gazisine coşkulu karşılama

Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

Menbiç'te köylüler terör örgütü PKK'yı kovdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.