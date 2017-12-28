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Halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:39 | Son Güncelleme 11 dakika önce

- Samsunspor Şirinler Taraftarlar Derneği Başkanı da olan Mehmet Soykan'ın cenazesi, Samsun'da toprağa verildi

Samsunspor Şirinler Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Soykan (41) halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Atakum Belediyesine ait halı sahada dün gece arkadaşları ile futbol oynarken kalp krizi geçiren Soykan, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Soykan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Soykan'ın cenazesi, Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Soykan'ın ailesinin yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç ve Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, eski milli futbolcu Tanju Çolak ile ilçe belediye başkanları, Samsunsporlu futbolcular ve vatandaşlar katıldı.

(AA)

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