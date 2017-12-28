Halı sahada kalp krizi geçiren kişi hayatını kaybetti

Samsunspor Şirinler Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Soykan (41) halı sahada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Atakum Belediyesine ait halı sahada dün gece arkadaşları ile futbol oynarken kalp krizi geçiren Soykan, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Soykan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Soykan'ın cenazesi, Büyük Cami'de öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çarşamba ilçesi Dikbıyık Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye Soykan'ın ailesinin yanı sıra AK Parti Samsun Milletvekilleri Akif Çağatay Kılıç ve Fuat Köktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, eski milli futbolcu Tanju Çolak ile ilçe belediye başkanları, Samsunsporlu futbolcular ve vatandaşlar katıldı.
(AA)
Son dakika: Anaokulunun çatı sıvası çöktü: 5 öğrenci yaralı
Facebook’ta kendini kadın olarak tanıttı! Buluştuklarında yumruk atıp...
'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'
Dünyanın en küçük cep telefonu Tiny T1 ön sipariş topluyor
Vali Şahin'den İstanbul'daki yılbaşı kutlamalarına ilişkin açıklama
Putin'den kanlı saldırı için son dakika açıklama
Doktor kız kardeşlerin kanserle mücadalesi
Afganistan'da son dakika patlama! Onlarca ölü var!
'Abdullah Gül tepkileri dikkate bile almaz'
Saadet Partisi'nden KHK tepkisi: 'Beyaz toros'ların yerini 'siyah minibüs'ler mi alıyor?
Siz onu bir de estetiksiz görün!
Okuyucu Yorumları 0 yorum