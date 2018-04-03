HABER

HALI SİLKELEYEN KADIN BOŞLUĞA DÜŞTÜ 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 11:13 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: İstanbul DHA Sultanbeyli'de halı silkelerken evlerinin önündeki kaldırımdan boşluğa düşen kadını itfaiye kurtardı.

Haber-Kamera: İstanbul DHA
Sultanbeyli'de halı silkelerken evlerinin önündeki kaldırımdan boşluğa düşen kadını itfaiye kurtardı.
Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Yavuz Sokak'ta yaşandı. Evinin önündeki kaldırımda halı silkeleyen bir kadın, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikteki boşluğa düştü. Kadının yardım çığlıkları üzerine çevre sakinleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın itfaiye tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
----------------------
-Kadının itfaiye tarafından boşluktan çıkarılması
-Kadının ambulansa alınması
-Genel ve detaylar

Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!Ünlülerin mimarı yurt dışı yasağından önce kaçtı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Adnan Oktar İsrail gazetesinde! İlginç sözlerAdnan Oktar İsrail gazetesinde! İlginç sözler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

İmam hatipliler deizme kayıyor iddiası!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Ünlülerin mimarı Ülkem Güçsav, yurt dışı yasağından önce kaçtı!

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Survivor'da yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2018 All Star'da Ünlüler Gönüllüler takımlarında kimler var?

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Özgecan'ın babasından Nihat Doğan'a sert tepki

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor

Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı

Ankara ve İstanbul için müthiş yerel seçim kulisi! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı

İYİ Parti'nin şarkısı büyük tartışma yarattı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Son dakika! Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü gözaltına alındı

Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü

Hastane acilinde kan donduran olay! Polisler dakikalarca dövdü

Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!

Türkiye'de bir ilk yaşanacak! Rus basını kritik zirveyi böyle gördü!

Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi: Enselerinden tutulup demir parmaklıkların ardına konmalılar!

Bahçeli'den Çiftlik Bank tepkisi: Enselerinden tutulup demir parmaklıkların ardına konmalılar!

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Büyük sağlık operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.