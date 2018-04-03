HALI SİLKELEYEN KADIN BOŞLUĞA DÜŞTÜ 

Haber-Kamera: İstanbul DHA

Sultanbeyli'de halı silkelerken evlerinin önündeki kaldırımdan boşluğa düşen kadını itfaiye kurtardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Mahallesi Yavuz Sokak'ta yaşandı. Evinin önündeki kaldırımda halı silkeleyen bir kadın, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikteki boşluğa düştü. Kadının yardım çığlıkları üzerine çevre sakinleri durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yaralı kadın itfaiye tarafından düştüğü yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kadının itfaiye tarafından boşluktan çıkarılması

-Kadının ambulansa alınması

-Genel ve detaylar