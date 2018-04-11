’Haliç Genç Edebiyat Günleri’ Eyüpsultan’da başlıyor

Edebiyatın genç yeteneklerini usta yazarlarla biraraya getirmeyi hedefleyen Eyüpsultan Belediyesi, bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği “Haliç Genç Edebiyat Günleri” Eyüpsultan Kültür ve Sanat Merkezi’nde başlıyor. Açılışın onur konuğu ise Rasim Özdenören olacak olacak.

Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve bu yıl 4.’sü gerçekleştirilecek " Haliç Genç Edebiyat Günleri" 25 Nisan Çarşamba günü başlayacak."Haliç Genç Edebiyat Günleri"nin bu yılki onur konuğu usta öykücü Rasim Özdenören olacak.Etkinlikte şiir, öykü, roman, deneme panelleri, müzik dinletisi ve sergiler yer alacak.Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın, Eyüpsultan’ın kültür ve sanat adası haline gelmesini istediklerini ve Haliç Genç Edebiyat Günleri ile genç yazarları teşvik etmeyi amaçladıklarını söyledi.

28 Nisan’da sona erecek

Selim İleri, Hüseyin Akın, Sabri Genç ve Ali Ural gibi yazarların yanı sıra Cennet İmata, Eray Sarıçam, Selim Sina Berk, Emin Gürdamur, Fatih Baha Aydın, Özge Budak, Handan Acar Yıldız, Yunus Meşe, Yağız Gönüler, Hüseyin Ahmet Çelik gibi genç edebiyatçılar yer alacağı etkinlik, 28 Nisan’da sona erecek.

"4. Haliç Genç Edebiyat Günleri"nin açılışı ise 25 Nisan Çarşamba günü Eyüp Kültür ve Sanat Merkezinde yapılacak.