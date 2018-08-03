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HALİÇ KÖPRÜSÜ METROBÜS YOLU'NDA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 23:52 | Son Güncelleme

İSTANBUL DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç Köprüsü metrobüs yolunda iki gece boyunca asfalt yenileme çalışması yapılacağını duyurdu.

İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç Köprüsü metrobüs yolunda iki gece boyunca asfalt yenileme çalışması yapılacağını duyurdu. Metrobüs seferleri etkilenmeyecek.
İBB'den yapılan açıklama şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacaktır.
Bu sebeple, D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti 04.08.2018 (Cumartesi) saat 23:59 - 06.08.2018 (Pazartesi) saat 05:00 arasında trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacaktır.
Çalışmalara süresince Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacaktır. Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama olmayacaktır.

Görüntü Dökümü:
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Haliç Köprüsü metrobüs yolundan arşiv görüntüler

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