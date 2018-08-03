HALİÇ KÖPRÜSÜ METROBÜS YOLU'NDA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI

İSTANBUL DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Haliç Köprüsü metrobüs yolunda iki gece boyunca asfalt yenileme çalışması yapılacağını duyurdu. Metrobüs seferleri etkilenmeyecek.
İBB'den yapılan açıklama şöyle:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacaktır.
Bu sebeple, D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti 04.08.2018 (Cumartesi) saat 23:59 - 06.08.2018 (Pazartesi) saat 05:00 arasında trafiğe kapatılacak. Trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacaktır.
Çalışmalara süresince Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacaktır. Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama olmayacaktır.
Görüntü Dökümü:
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Haliç Köprüsü metrobüs yolundan arşiv görüntüler
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