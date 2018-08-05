HABER

HALİÇ KÖPRÜSÜ METROBÜS YOLU'NDA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI 2

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 09:11 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR İstanbul DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt yenileme çalışması yapılacak olan Haliç Köprüsü metrobüs yolu trafiğe kapatıldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR İstanbul DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt yenileme çalışması yapılacak olan Haliç Köprüsü metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacak. Yol kapatılmadan önce ekipler saat 00.00 sıralarında metrobüs yolunun köprü girişine yakın bölümündeki bariyerler kaldırdı. D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti saat 01.00'da kapatıldı. Yol pazartesi saat 05.00'e kadar trafiğe kapalı olacak. Bu süre trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacak. Çalışmalara süresince Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacak. İBB'den yapılan açıklamaya göre Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama olmayacak.

PARTNERİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksinizİstanbul'a bir de böyle bakın! İlk kez göreceksiniz
Günlük burç yorumları: 5 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları Günlük burç yorumları: 5 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları
Maltepe'de laf atma kavgası ilçeyi karıştırdı! Yakmaya çalıştıMaltepe'de laf atma kavgası ilçeyi karıştırdı! Yakmaya çalıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Osman Durmuş: Genlerimize duyarlı virüs üretebilirler

Osman Durmuş: Genlerimize duyarlı virüs üretebilirler

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Paris Hilton’dan Adriana Lima ve Metin Hara için flaş yorum! Bakın neler söyledi!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya bombalı saldırı!

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Adnan Oktar'ın villasına ilk kez girildi! Olay yaratacak yeni görüntüler

Adnan Oktar'ın villasına ilk kez girildi! Olay yaratacak yeni görüntüler

Ege'de ticaret tarihini değiştirecek kazı! Aydın'da bulundu

Ege'de ticaret tarihini değiştirecek kazı! Aydın'da bulundu

Günlük burç yorumları: 5 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 5 Ağustos Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Maltepe'de laf atma kavgası ilçeyi karıştırdı! Yakmaya çalıştı

Maltepe'de laf atma kavgası ilçeyi karıştırdı! Yakmaya çalıştı

Balkonda otururken parmağına kurşun isabet etti

Balkonda otururken parmağına kurşun isabet etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.