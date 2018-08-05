HABER

HALİÇ KÖPRÜSÜ METROBÜS YOLU'NDA ASFALTLAMA ÇALIŞMASI BAŞLADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 01:47 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR İstanbul DHA İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt yenileme çalışması yapılacak olan Haliç Köprüsü metrobüs yolu trafiğe kapatıldı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Cemil ÖZDEMİR İstanbul DHA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt yenileme çalışması yapılacak olan Haliç Köprüsü metrobüs yolu trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacak. Yol kapatılmadan önce ekipler saat 00.00 sıralarında metrobüs yolunun köprü girişine yakın bölümündeki bariyerler kaldırdı. D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti saat 01.00'da kapatıldı. Yol pazartesi saat 05.00'e kadar trafiğe kapalı olacak. Bu süre trafik akışı Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacak. Çalışmalara süresince Metrobüs Haliç Köprüsü orta yolu kullanacak. İBB'den yapılan açıklamaya göre Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama olmayacak.

Görüntü dökümü:
-------------------
-Ekiplerin çalışmalara başlaması
-Tel bariyerler
-Trafikten detaylar
-Metrobüslerin görüntüsü
-Metrobüs yolundaki asfaltlama çalışması
-Genel ve detaylar

PARTNERUtanmadın mı bu pozu paylaşmayaUtanmadın mı bu pozu paylaşmaya
PTT çalışma saatleri, PTT kaça kadar açık? PTT kaçta kapanıyor? PTT hangi günler açık?PTT çalışma saatleri, PTT kaça kadar açık? PTT kaçta kapanıyor? PTT hangi günler açık?
Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk liselerin dönüşümü için talimat mı verdi? CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan gündemi sarsacak iddia!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Fenerbahçe'de Valbuena depremi

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Konya'daki piknik bahçesine asfalt döküldü, sosyal medya karıştı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Yeni Milli Eğitim Bakanı bir ilke imza atabilir! LGS skandalı hapis cezası mı getirecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İşkur çalışma saatleri 2018, İşkur kaça kadar açık? İşkur kaçta kapanıyor? İşkur hangi günler açık?

İşkur çalışma saatleri 2018, İşkur kaça kadar açık? İşkur kaçta kapanıyor? İşkur hangi günler açık?

PTT çalışma saatleri, PTT kaça kadar açık? PTT kaçta kapanıyor? PTT hangi günler açık?

PTT çalışma saatleri, PTT kaça kadar açık? PTT kaçta kapanıyor? PTT hangi günler açık?

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Melih Gökçek'ten Twitter'da bomba açıklama: İnce diskalifiye olunca...

Bulgar mafya babası ve adamları İstanbul'da yakalandı

Bulgar mafya babası ve adamları İstanbul'da yakalandı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında Çin Seddi Nerededir sorusunu bilemeyen Su Ayhan şaşırttı

Sakarya'da park halindeki lüks aracını köpekler paramparça etti! Gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı!

Sakarya'da park halindeki lüks aracını köpekler paramparça etti! Gerçek güvenlik kamerasıyla ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.