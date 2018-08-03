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Haliç Köprüsü metrobüs yolunda çalışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 18:03 | Son Güncelleme

Köprüdeki metrobüs yolunda, iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacak

İSTANBUL (AA) - Haliç Köprüsü metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacağı bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince, Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapılacak. Bu nedenle, D-100 yolu Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti yarın saat 23.59 ve 6 Temmuz Pazartesi günü saat 05.00 arasında trafiğe kapatılacak.

Trafik akışı, Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden yapılacak, çalışmalar süresince Metrobüs, Haliç Köprüsü orta yolu kullanacak. Metrobüs seferlerinde ise herhangi bir aksama olmayacak.

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Haliç Köprüsü metrobüs yolu istanbul büyükşehir belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı

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