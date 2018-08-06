Haliç Köprüsü trafiğe açıldı

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi tarafından asfalt yenileme çalışması yapılan Haliç Köprüsü Metrobüs yolu trafiğe açıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince Haliç Köprüsü Metrobüs yolunda iki gece asfalt yenileme çalışması yapıldı. İki gündür kapalı bulunan D-100 Haliç orta köprüsü Kadıköy istikameti, İBB ekiplerinin çalışmasının ardından bu sabah saat 05.00 itibariyle trafiğe açıldı.
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