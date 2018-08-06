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Haliç Köprüsü'ndeki asfaltlama çalışması sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 06:15 | Son Güncelleme

Metrobüs yolundaki asfaltlama çalışması nedeniyle araç trafiğine kapatılan D-100 karayolunun Haliç Orta Köprüsü Kadıköy istikametinde trafik normale döndü

İSTANBUL (AA) - Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışmaları sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından Cumartesi saat 23.59'da başlatılan asfalt yenileme çalışmaları bu sabah 05.00'da sona erdi.

Çalışmalar kapsamında metrobüs geçişleri için araç trafiğine kapatılan D-100 karayolunun Haliç Orta Köprüsü Kadıköy istikametinde trafik tekrar normale döndü.

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