Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfaltlama çalışması başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması başlatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince, günün ilk dakikalarında başlatılan çalışmalar iki gece sürecek.
Bu nedenle D-100 karayolunun Haliç Orta Köprüsü Kadıköy istikameti Cumartesi saat 23.59 ile 6 Ağustos Pazartesi saat 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı.
Trafik akışı, Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden sağlanacak, çalışmalar süresince metrobüsler, Haliç Köprüsü orta yolunu kullanacak.
Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmıyor.
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