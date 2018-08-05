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Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfaltlama çalışması başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 02:32 | Son Güncelleme

Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfaltlama çalışması başlatıldı

İSTANBUL (AA) - Haliç Köprüsü'ndeki metrobüs yolunda asfalt yenileme çalışması başlatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Alt Yapı Hizmetleri Daire Başkanlığı ekiplerince, günün ilk dakikalarında başlatılan çalışmalar iki gece sürecek.

Bu nedenle D-100 karayolunun Haliç Orta Köprüsü Kadıköy istikameti Cumartesi saat 23.59 ile 6 Ağustos Pazartesi saat 05.00 saatleri arasında trafiğe kapatıldı.

Trafik akışı, Edirnekapı-Kadıköy istikametinde yan köprüden sağlanacak, çalışmalar süresince metrobüsler, Haliç Köprüsü orta yolunu kullanacak.

Metrobüs seferlerinde herhangi bir aksama yaşanmıyor.

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