 HALİÇ METRO KÖPRÜSÜ'NDEN ATLADI

- Cesedi 7 saat sonra bulundu
Hbaer-Kamera: Hakan KAYA -Özgür EREN-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)
Haliç Metro Köprüsü'nde bir kişi intihar etti.
Olay, saat 06.00 sıralarında Haliç Metro Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre, metro köprüsünün yürüme yolunda bir kişi, korkuluklara çıkarak denize atladı. Olayı gören Haliç Metrosu'nda görevli bir güvenlik görevlisi, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen deniz polisleri deniz yüzeyinde inceleme yaptı. Bir süre sonra bölgeye Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisleri sevk edildi. Deniz dibinde yaklaşık 7 saat süren arama çalışmaları sonucunda denize atlayan kişinin cesedine ulaşıldı. Fatih Ragıp Gümüşpala Otoparkı sahiline çıkartılan bir erkeğe ait ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Görüntü Dökümü:
-----------------------
-Deniz polislerinin incelemesi
-Polislerden görüntü
-Cesedin görüntüsü
-Sağlık ekiplerinin görüntüsü
-Genel ve detaylar
En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği
Yavru köpeğe işkencede yeni gelişme: Elimizde görüntüler var
Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti
Maskesini yıllar sonra ilk kez çıkardı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki
Binlerce kişi çıplak fotoğraf çektirmek için sıraya girdi
Kayıp kız Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!
Taksim Metrosu'nda taciz skandalı! Yakalanan tacizcisine tokat attı
Otelden atılan paralar izdihama neden oldu!
İnanılır gibi değil! Dev pitonun midesinden çıkardılar
Instagram hikayelerinde ekran görüntüsü alınca bildirim gidiyor mu? Müjdeli haber geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum