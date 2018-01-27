"HALİÇ YAT LİMANI VE KOMPLEKSİ PROJESİ"NİN YAPILACAĞI ALANIN HAVADAN GÖRÜNTÜLERİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
"Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi"nin Haliç tersaneler bölgesinin havadan görüntüleri...
Görüntü Dökümü:
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-Alanın havadan görüntüleri
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