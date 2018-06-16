Haliç'e yapılacak bilim merkezinin detayları ortaya çıktı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından müjdesini verdiği Haliç Tersane Bilim Merkezi Projesinin detayları ortaya çıktı.
İBB'den alınan bilgiye göre, Beyoğlu İlçesi Bedrettin Mahallesi'nde yapılacak projenin mülkiyet hakkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait.
BİMTAŞ'ın proje müellifi olduğu projenin peyzaj alanı 43 bin 961 metrekare, toplam proje alanı ise 74 bin 940 metrekare. Proje, FAZ 1 uygulama proje çalışmaları tamamlanmış olup 2. numaralı koruma kuruluna uygun görüş için gönderildi.
Haliç Tersane Bilim Merkezi'nde, giriş holü ve müze mağazası, sergi holü, sinema salonu, kuluçka ve hızlandırma merkezi ve dene yap teknoloji atölyesi, dijital kütüphane, restoran ve kafeterya, deneyim merkezi, eğitim atölyeleri, sergi üretim ve bakım atölyesi ve inovasyon merkezi olacak.
Merkez yılda 2 milyon ziyaretçiyi ağırlaması hedefleniyor.
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