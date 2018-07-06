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Haliç'in sevimli misafirleri yunuslar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2018 10:17 | Son Güncelleme

İstanbul'un "Altın Boynuz"u olarak anılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 1995'te başlattığı projeyle temizlenen Haliç'te görülen yunuslar, vatandaşların ilgisini çekti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, 1995 yılında başlattığı çevre projesiyle temizlenen Haliç'te görülen yunuslar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde başlattığı "Haliç Çevre Koruma Projesi" sayesinde, kokusundan yanına yanaşılamayan, suyun azalması nedeniyle adacıklar oluşan, sandalların dahi yüzemediği "Altın Boynuz", büyük oranda temizlendi.

Çevre yatırımlarıyla da yeni bir görünüm kazanan Haliç, son yıllarda İstanbulluların yanı sıra turistlerin de gözde mekanlarından biri oldu. Haliç, 30'un üzerinde balık çeşidine de yeniden ev sahipliği yapmaya başladı.

İstanbullular, geçmişte olduğu gibi şimdilerde de Galata ve Unkapanı köprüleri başta olmak üzere Haliç'in değişik noktalarından oltayla balık avlamanın keyfini yaşıyor. Balık avlayan vatandaşlar, son olarak yunusların da Haliç'in sularında yüzdüğüne tanık oldu. Yunuslar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

- Haliç'in serüveni

Belediyeden alınan bilgilere göre, "Haliç Çevre Koruma Projesi'ne" 23 yılda 758 milyon dolar harcandı. Haliç kıyısındaki sanayi tesisleri kaldırıldı. Haliç'in her iki yakasına atıksu toplama kolektör ve tünelleri yapıldı. Böylece atık suyun Yenikapı ve Baltalimanı arıtma tesislerine ulaşması sağlandı.

Haliç dibinden, kokuya neden olan 5 milyon metreküp çamur çıkartıldı. Kirlilik sebebiyle durmuş olan deniz taşımacılığı yeniden başladı. Haliç havzasına yüz binlerce ağaç dikildi ve sahil yeniden düzenlenerek mesire, yürüyüş alanları ve parklar oluşturuldu. Haliç'in can bulmasıyla Sadabad da eski ihtişamına kavuşturuldu.

2013 yılında Ayazağa ile Sarıyer Çayırbaşı arasında tünel yapılarak Haliç'e İstanbul Boğazı'ndan temiz su akıtılmaya başlandı. 5 bin metre uzunluğunda, 2,2 metre çapındaki tünelle günde 260 bin metreküp Boğaz suyu Haliç'e akıtılıyor. Böylece, Haliç'in suyu 1 yılda 3 kez yenileniyor. Haliç'teki su sirkülasyonu ve ekolojik yaşam kalitesi arttırıldı. Çözünmüş oksijen miktarı sayesinde Altın Boynuz'da biyolojik çeşitliliğin artması sağlandı.

Çamurun depolandığı 180 bin metrekarelik alana tema park kuruldu. Sütlüce mezbahası uluslararası bir kongre merkezine dönüştürüldü. Boğaz'dan gelen suyla temizlenen Haliç; yenilenen Pierre Loti yeni kültür merkezleri, müzeler ve Bahariye Mevlevihanesi gibi tarihi yapıların restore edilmesiyle yeni bir görünüme kavuşturuldu.

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