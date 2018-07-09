HALİÇ'TE DENİZ TAKSİLER YANIYOR (1)

Haber-Kamera: Ersan SAN - İSTANBUL DHA

Haliç kıyısında bulunan 3 deniz taksi yanıyor.

Yangın saat 17.00 sıralarında çıktı. Deniz kenarında bulunan 3 deniz taksi henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı. Yükselen siyah duman bir çok ilçeden görüntü. Alev alev yanan tekneler DHA kamerasına yansıdı

Görüntü Dökümü:

-----------

-Alev alev yanan tekneler

DHA FEED

