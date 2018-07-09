Haliç'te deniz taksilerde yangın

İSTANBUL (AA) - Haliç'te deniz taksilerde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Alınan bilgiye göre, sahilde bulunan deniz taksilerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahaleye başladı.

