HALİÇ'TEKİ 3 KÖPRÜ YARIN GECE BİR SÜRE KAPATILACAK

İSTANBUL DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yapılacak bakım onarım çalışması ve deniz trafiği nedeniyle yarın gece Haliç üzerindeki Yeni Galata Köprüsü, Atatürk Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü'nün, yarın gece 1 ile 4 saat arasında değişen sürelerle araç ve yaya trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:

Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Köprüsü'nde bakım onarım çalışması yapılacak olup aynı zamanda Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri UKOME kararı gereği deniz trafiğine açılacak.

Bu sebeple Atatürk Köprüsü 07 Ağustos 2018 Salı günü saat 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır.

Aynı zamanda Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacağından dolayı kapalı olacak.

Köprülerin gerek bakım onarım, gerekse deniz trafiğine açılması nedeniyle araç ve yaya trafiğinin alternatif güzergahlardan sağlanması gerekmektedir.

KÖPRÜLERİN ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPALI OLACAĞI SAATLER

Yeni Galata Köprüsü 02.30 - 03.30

Atatürk(Unkapanı) Köprüsü 00.30 - 04.30

Haliç Metro köprüsü 02.30 - 03.30

