Haliç'teki 3 köprü yarın gece bir süre kapatılacak

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, yapılacak bakım onarım çalışması ve deniz trafiği nedeniyle yarın gece Haliç üzerindeki Yeni Galata Köprüsü, Atatürk Köprüsü ve Haliç Metro Köprüsü'nün, yarın gece 1 ile 4 saat arasında değişen sürelerle araç ve yaya trafiğe kapatılacağı duyuruldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:
Çevre Koruma Daire Başkanlığı Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Atatürk Köprüsü'nde bakım onarım çalışması yapılacak olup aynı zamanda Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri UKOME kararı gereği deniz trafiğine açılacak.
Bu sebeple Atatürk Köprüsü 07 Ağustos 2018 Salı günü saat 00.30'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacaktır.
Aynı zamanda Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacağından dolayı kapalı olacak.
Köprülerin gerek bakım onarım, gerekse deniz trafiğine açılması nedeniyle araç ve yaya trafiğinin alternatif güzergahlardan sağlanması gerekmektedir.
KÖPRÜLERİN ARAÇ VE YAYA TRAFİĞİNE KAPALI OLACAĞI SAATLER
Yeni Galata Köprüsü 02.30 - 03.30
Atatürk(Unkapanı) Köprüsü 00.30 - 04.30
Haliç Metro köprüsü 02.30 - 03.30
CHP'den son dakika açıklaması: Kurultay yok
Bingöl'de PKK'lı teröristlerden hain saldırı: 1 güvenlik korucusu şehit
Atatürk Havalimanı'nda büyük gerginlik! THY pilotu ve Atlas Global pilotu pistte birbirine girdi!
İtalya'da büyük patlama, yaralılar var
Bu düğünde herkes ikiz! Kim, kimin eşi? Anlamak mümkün değil
Kan donduran iddia: Bir hayalete aşığım ve ondan çocuk istiyorum
Tekirdağ'da genç kadının esrarengiz ölümü
Tam 1.8 kilo! Midesinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz program! Denetlemelerde bulundu
Antalya'daki EDS iddiası gündem yarattı! Belediye başkanından açıklama geldi...
Güçlü manyetik alana sahip gezegene benzer gök cismi keşfedildi
Yerel yerleştirme ve LGS nakil tercih işlemleri başlıyor! İşte e-okul nakil başvuru kılavuzu, tercih listeleri, taban puanlar ve boş kontenjanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum