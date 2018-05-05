Batman'ın Beşiri ilçesinde 2 gün sürecek "Halid Bağdu'yu Anma ve Aş Dökme" etkinlikleri başladı.

Örmegöze Köyü Kani Reva Mezrası'nda 1954 yılında hayatını kaybeden bölgenin kanaat önderlerinden Halid Bağdu'yu anmak için her yıl geleneksel olarak düzenlenen etkinlikte farklı illerden gelen ziyaretçiler için 6 bin çadır kuruldu.

Etkinliğin yapıldığı alana gelen Selman Bağdu, babası Süleyman Bağdu ve dedesi Halid Bağdu'nun türbesinde dua etti.

Bağdu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından misafir ağırladıklarını belirterek, "Bugün başlangıcımızı yaptık, yarına kadar devam eden anma ve aş dökme etkinliğimizde yarın okunacak mevlit ve Kuran-ı Kerim'in ardından misafirlerimizi uğurlayacağız." dedi.

Huzur ortamı oldukça insanların bu tür etkinliklere daha fazla katıldığına dikkati çeken Bağdu, "İç Anadolu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Trakya bölgesi gibi dört bir taraftan gelen misafirlerimizi kurduğumuz 6 bin çadırda ağırlıyoruz. Burada yaşanan kardeşlik ortamı umuyoruz ki tüm ülkemize yayılır. Hiçbir ayrım olmadan, fark gözetmeden Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'iyle beraber aynı sofraya oturup aynı lokmayı paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Etkinlikler kapsamında ayrıca 17 dönümlük alanda "Senin de Bir Fidanın Olsun" kampanyası ile fidan dikimi yapıldı.

