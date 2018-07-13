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Halid Meşal: Halkımız topraklarını korumaktadır

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2018 16:48 | Son Güncelleme

HAMAS'ın Siyasi Büro eski Şefi Halid Meşal, Gazze'de direnişin ortadan kaldırılması, liderinin değiştirilmesi için işgal güçlerinin büyük bir savaş içinde olduğunu belirterek, "Halkımız oradadır ve direniş devam etmektedir.

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- HAMAS'ın Siyasi Büro eski Şefi Halid Meşal, Gazze'de direnişin ortadan kaldırılması, liderinin değiştirilmesi için işgal güçlerinin büyük bir savaş içinde olduğunu belirterek, "Halkımız oradadır ve direniş devam etmektedir. Gazze kendini korumaktadır. Topraklarını korumaktadır. Onlar bunu başaramadılar" dedi. Hamas'ın Siyasi Büro eski Şefi Halid Meşal, Ak Parti eski Milletvekili İbrahim Korkmaz'ın daveti üzerine Düzce'ye geldi. Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay'ı ziyaret eden Meşal, burada yaptığı açıklamada, "Gazze bölgesi iki açıdan çok önemli. Gazze'deki durum, Gazze ambargoya ve hakkını yiyenlere bir direniş göstermekte ve bu ambargoya direniştir. Diğeri de Gazze halkının liderlerini Gazze'nin topraklarını ve halkını korumaktadırlar, bırakmayacaklar ve onların hakları için mücadele etmişlerdir. Bu hem ambargonun sebepleridir, hem de ambargonun içerisindeki toplumun durumudur. En önemlisi ise 12 yıldır orada gerçek bir demokrasi ile o halkın yöneticisi olmuş insanların mücadelesidir. İşgal kuvveti şunu hedefliyordu, Gazze'deki direnişi ortadan kaldırabilir miyiz? Liderlerini ambargo ve savaşla değiştirebilir miyiz? Halkı ve oradaki direniş hareketini dağıtabilir miyiz? Bu sebeple işgal gücü büyük bir savaş yaptı. Ancak halkımız oradadır ve direniş devam etmektedir. Gazze oradadır ve Gazze kendini korumaktadır. Liderlerimiz sabit bir şekilde oradadır, halkımız sabit bir şekilde oradadır. Topraklarını korumaktadır. Onlar bunu başaramadılar" dedi. İsrail'de, Türk vatandaşı Ebru Özkan'ın yargılanmasını değerlendiren Meşal, "İki sebepten oluyor bu yapılan işlemler. Öncelikle birinci olarak İsrail'in tabiatı bu. İsrail binlerce insan katleden, ülkesine gelen insanlara zulmeden bir devlettir. Bu düşmanın tabiatıdır. Bir sebep gerektirmez, bu İsrail’in kendisidir. İkinci sebep ise İsrail, Türkiye'den rahatsızdır. Çünkü Türkiye, bölgesel bir güçtür artık. Bölgesel bir güç olmasından rahatsızdır. Filistin halkının yanında duruşu, İsrail'i rahatsız etmektedir. Bu rahatsızlıktan dolayı Türkiye'yi rahatsız etmek isteğinden kaynaklı bir sebeptir" diye konuştu. Ziyaretin sonunda Dursun Ay ve Halid Meşal birbirlerine tablo hediye etti.

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