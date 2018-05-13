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Halid Meşal'dan tüm dünyaya Filistin mücadelesine destek çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2018 23:42 | Son Güncelleme

Hamas Siyasi Büro eski Başkanı Halid Meşal, tüm Arapları ve Müslümanları Filistin halkının mücadelesine destek vermeye çağırdı

İSTANBUL (AA) - Hamas Hareketi Eski Siyasi Büro Başkanı Halid el-Meşal, tüm Arap ve Müslümanlara, Filistin halkının İsrail işgalini sonlandırmayı hedefleyen mücadelesine destek verme çağrısı yaptı.

TRT World kanalına konuşan Meşal, Filistin meselesinde yaşanan son gelişmelere ilişkin İslam dünyası ve Arapların yanı sıra dünyada insani bir etkileşimin olduğuna işaret ederek, "Ancak bugün, halkımızın meşru haklarını ve mücadelesini bilen Müslüman ve Arap dünyası ile tüm dünyadaki hayır sahipleri ve derin insani özelliklere sahip dostlarımızı, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına seyirci kalmamaya, Kudüs'ü İsrail'e veren Amerikan mantığına teslim olmamaya çağırıyoruz." dedi.

Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkının zulme karşı durduğuna dikkati çeken Meşal, İslam ümmeti ve Arap dünyasına, halklarına, liderlerine, alimlerine ayrıca dünyadaki tüm dostlarına bu tarihi anlarda yanlarında olmaları çağrısı yaptığını vurguladı.

Meşal ayrıca, bugün Mescid-i Aksa'nın Yahudi yerleşimciler tarafından basılması ile Gazze'ye uygulanan ablukanın devam etmesini kınayarak şunları söyledi:

"Halkımız, etrafındaki yüce İslam ümmeti ve insani dostlarımız, 'İşgale hayır, yerleşime hayır, haklarımızdan vazgeçmeye hayır, Gazze'nin abluka altında tutulmasına hayır.' diyor. Allah'ın izniyle bunu gerçekleştireceğiz."

ABD tarafından sunulan yüzyılın anlaşması ile ABD'nin İsrail büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını anımsatan Meşal, Filistin halkının geleceğini, ABD veya İsrail'in değil halkın bizatihi kendisinin belirleyeceğini vurguladı.

Meşal, ABD ve İsrail'i işaret ederek, "Tarih onlardan daha büyüktür. Halkımız onlara teslim olmayacaktır." dedi.

Mevcut durumun zorluğunu dile getiren Meşal, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorum, bunlar zor anlar. İşgalci güçler, yeni ABD yönetimi ve çevrelerindeki dünya, Filistin davasının özellikle Kudüs meselesi, Filistinli sığınmacıların vatanlarına geri dönmesi ve toprak meselesinin tasfiyesi için uygun bir vakit olduğunu düşünüyorlar ancak yanılıyorlar."

Filistin davasının geleceği konusunda karar verecek olanın yine Filistin halkı olacağını yineleyen Meşal, Filistin halkının direnişine, toprağına, Aksa'sına, Müslüman ve Hristiyanların mukaddesatına bağlı kalacağını, kimsenin bunlarla oynamasına izin vermeyeceğini kaydetti.

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"Büyük Dönüş" yürüyüşü Gazze Halid el-Meşal Hamas Hareketi

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