Halid Meşal'dan tüm dünyaya Filistin mücadelesine destek çağrısı

İSTANBUL (AA) - Hamas Hareketi Eski Siyasi Büro Başkanı Halid el-Meşal, tüm Arap ve Müslümanlara, Filistin halkının İsrail işgalini sonlandırmayı hedefleyen mücadelesine destek verme çağrısı yaptı.

TRT World kanalına konuşan Meşal, Filistin meselesinde yaşanan son gelişmelere ilişkin İslam dünyası ve Arapların yanı sıra dünyada insani bir etkileşimin olduğuna işaret ederek, "Ancak bugün, halkımızın meşru haklarını ve mücadelesini bilen Müslüman ve Arap dünyası ile tüm dünyadaki hayır sahipleri ve derin insani özelliklere sahip dostlarımızı, ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına seyirci kalmamaya, Kudüs'ü İsrail'e veren Amerikan mantığına teslim olmamaya çağırıyoruz." dedi.

Gazze ve Batı Şeria'da Filistin halkının zulme karşı durduğuna dikkati çeken Meşal, İslam ümmeti ve Arap dünyasına, halklarına, liderlerine, alimlerine ayrıca dünyadaki tüm dostlarına bu tarihi anlarda yanlarında olmaları çağrısı yaptığını vurguladı.

Meşal ayrıca, bugün Mescid-i Aksa'nın Yahudi yerleşimciler tarafından basılması ile Gazze'ye uygulanan ablukanın devam etmesini kınayarak şunları söyledi: