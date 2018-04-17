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"Halikarnas Balıkçısı" 128. doğum gününde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 14:17 | Son Güncelleme

"Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, Muğla'da çeşitli etkinliklerle anıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, "Halikarnas Balıkçısı" olarak bilinen gazeteci, yazar, ressam, şair, rehber ve araştırmacı Cevat Şakir Kabaağaçlı, 128. doğum gününde anıldı.

Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 128. doğum günü, Bodrum Halikarnas Balıkçısı Forumu tarafından, Bodrum Belediyesinin desteğiyle düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Mezarının bulunduğu Gümbet Mahallesi Gönül Tepe mevkisinde öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, Kabaağaçlı'nın hayatı hakkında bilgi verildi.

Öğrenciler, mezarına çiçek bıraktıkları Kabaağaçlı'nın sevdiği "narteks" bitkisi dikti.

Etkinliğe katılan oyuncu Mihriban Er, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kabaağaçlı'nın Bodrum için çok önemli ve değerli bir kişi olduğunu söyledi.

Öğrenciler ve vatandaşlar, Kabaağaçlı'ya ait bazı eşya ve eserlerinin yer aldığı müzeyi gezdi.

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