"Halikarnas Mozolesi"ne çevre düzenlemesi

Dünyanın 7 harikasından biri olarak gösterilen 2 bin yıllık Halikarnas Mozolesi'nin Bodrum'daki kalıntılarının bulunduğu alanda, çevre düzenlemesi yapılacağı bildirildi.
Arkeolojik alanlarda çalışma yürüten Hüseyin Sinan Omacan, Bodrum Ticaret Odası'nda (BODTO) düzenlenen Halikarnas Mozolesi Açık Hava Müzesi Çevre Düzenleme ve Koruma Tanıtım Toplantısında, çevre düzenlemesi projesininin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.
Halikarnas Mozolesi'nin Bodrum'a ait bir kültür mirası olduğununa dikkati çeken Omacan, "Bu yapı Antik dünyanın 7 harikasından birisi. Bodrum'un en önemli kültürel miras ögelerinden biri. Mozole tamamen yıkılıp sökülmüş olduğu için sadece kazı çukuru gözüküyor. Elde çok az bulgular var." dedi.
Mozoledeki bir kısım parçalarının İngiltere'deki bir müzede sergilendiğine değinen Omocan, projeyle ziyaretçilerin mozoleye algısının artabileceğini dile getirdi.
Çalışmanın alana herhangi bir zarar vermeyeceğini anlatan Omacan, "Bu yaptığımız çalışma sökülebilir bir yapı olacak. Bunun üzerinde dokuz aydır çalışıyoruz. Kesin projesi Muğla Koruma Kurulu'ndan onay aldı. Bu kapsamda girişteki bekçi kulübesi gibi yapıları kaldırıp, ziyaretçilerin ihtiyaçlarına yönelik çalışma yaptık. Bir de sergi salonu yapıyoruz." diye konuştu.
Muğla Rölöve ve Anıtlar Müdür Vekili Bilge Özyer de Muğla'nın çok ziyaretçi alan bir bölge olduğunu, bu nedenle Halikarnas Mozolesi'nde çalışma yapılacağını kaydetti.
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