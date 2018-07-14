HABER

Halikarnas Mozolesi'ni açık hava müzesine dönüştürecek proje tanıtıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:36 | Son Güncelleme

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Halikarnas Mozolesi'nin bulunduğu alanın açık hava müzesine dönüştürülmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılan Halikarnas Mozolesi Açık Hava Müzesi Çevre Düzenleme ve Koruma Projesi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı.

Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Halikarnas Mozolesi'nin bulunduğu alanın açık hava müzesine dönüştürülmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılan Halikarnas Mozolesi Açık Hava Müzesi Çevre Düzenleme ve Koruma Projesi düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. Bodrum'daki dünyanın 7 harikasından biri olarak kabul edilen Halikarnas Mozolesi'nin bulunduğu alanın Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açık hava müzesine dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Mimarlar Odası Bodrum Şubesi tarafından Bodrum Ticaret Odası Konferans Salonu'nda, Halikarnas Mozolesi Açık Hava Müzesi Çevre Düzenleme ve Koruma Tanıtım Toplantısı düzenlendi. İlginin büyük olduğu toplantıda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlatılan Halikarnas Mozolesi Açık Hava Müzesi Çevre Düzenleme ve Koruma Projesi'nin sunumu yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını Mimarlar Odası Bodrum Temsilcisi Gamze Türk yaptı. Tepecik Mahallesi, Turgutreis Caddesi'ndeki yaklaşık 2300 yıllık tarihi geçmişe sahip Halikarnas Mozolesi kalıntılarının kaderine terkedildiğini ve halen yapılan sergilemenin kültür turizmine yakışmadığını belirten Türk, "Bu amaçla Kültür Bakanlığı Muğla Röleve ve Anıtlar Kurulu tarafından başlatılan çalışmalarla ilgili bilgilendirme toplantısını olumlu buluyoruz. İyi bilgilendirme sonucu yapılacak restorasyon ve yenileme çalışması her yıl yüz binlerce turistin geldiği ilçemizde bu değerlerimizin daha iyi tanınmasını sağlayacak" dedi. "DÜNYANIN YEDİ HARİKASINDAN BİRİSİ" Daha sonra proje sorumlusu Atölye Mimarlık Limited Şirketi yetkilisi Hüseyin Sinan Omacan'ın proje hakkında detaylı bilgiler verdi. Hüseyin Sinan Omacan, "Halikarnas Mozolesi'nin çevre düzenleme projesini hazırladık. Mozeleye adını veren Karya Satrabı Mausolos'un anıt mezarı, zaman içerisinde yıkılmış. Daha sonra St. Jean Şövalyeleri tarafından kale yapılırken büyük bir kısmı oraya devşirilmiş. Mozele, son olarak da 19. ve 20'inci yüzyılda arkeolojik kazılarla ortaya çıkarılmış Bodrum'a ait bir kültür mirası. Aynı zamanda da antik dünyanın 7 harikasından biri. Ancak şu anda Mozole tümüyle yıkılıp sökülmüş olduğu için sadece kazı çukuru gözüküyor ve çok az bir bulgu var. Bunun dışında özgün kalan parça 19. yüzyılda yapılan kazılarda İngiltere'ye götürülmüş ve British Museum'da sergileniyor. Bir kısmı da burada mevcut salonda sergileniyor ama toplasanız da çok önemli bir şey değil. Zira ziyaretçilerin Mozole'yi algılamasında bir miktar zorluklar var ama bunun asıl sebebi Mozole'nin bir kazı çukuru olarak durması ve özgün çok az parçanın olması" dedi. "ZİYARETÇİLERİN ALGISI DEĞİŞECEK" Halikarnas Mozolesi Açık Hava Müzesi Çevre Düzenleme ve Koruma Projesi'nin ziyaretçilerin Mozole'yi algılamasını genişleteceğini de belirten Omacan, "Bu yaptığımız proje ziyaretçilerin Mozole'yi algılamasını genişletecek ve aynı zamanda dünyanın 7 harikasından biri olan Mozole'nin önemine uygun bir hassasiyetle, yani alanı zedelemeden yapılacak. Kültür mirası onarımlarının, bütün ulusal ve uluslararası mevzuatın gereklerine uygun bir şekilde yapılmış olan bir proje. Mozole'nin özgün yapısı bugün kaybolmuş olabilir ama çevre düzenine dahil izler var. Yani podyumu, giriş terası, giriş yapısının izleri gibi bir kısımda kalmış olan taş özgün parçalar var. Bu yapacağımız en temel şey, çevre düzeninin ve teraslarının, dolayısıyla da Mozole'nin kalan plan izini vurgulamak. Mozole'nin nasıl yok olduğunun hikayesini de özgün parçalarla birlikte anlatacağız. Yani St. Jean Şovalyeleri'nin kaleyi inşasından özgün parçaların nasıl biraraya getirilebileceğini basit bir şekilde sergi salonunda anlatmak. Bu alanda yapılacak yapılarda en önemlisi ahşap üstü yapı ve geri alınabilir olması gerekiyor. Bu önemli ve bu değere yapılacak her müdahalenin geri alınabilir olması gerekiyor. Bu gerekleri sağlayabilen bir proje, Muğla Koruma Kurulu'ndan onay aldı ve halka tanıtımını yapıyoruz" dedi. Omacan projenin hayata geçirilmesi için altı aylık bir çalışma süreci olduğunu kaydetti. Omacan, toplantıda Mozole'nin yapısı hakkında da bilgiler verdi. Tanıtım toplantısını Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürü Tayfun Selçuk, Muğla Rölöve, Anıtlar Müdürlüğü Müdür Vekili Hafize Bilge Özyer'in de aralarında olduğu çok sayıda kişi izledi.

PARTNER5 bin 300 yıllık sır çözüldü!5 bin 300 yıllık sır çözüldü!
İçişleri Bakanı Soylu, 18 teröristin öldürüldüğü tepeyi ziyaret etti (2)- (Yeniden)İçişleri Bakanı Soylu, 18 teröristin öldürüldüğü tepeyi ziyaret etti (2)- (Yeniden)
Bakan Pakdemirli: Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor (3)Bakan Pakdemirli: Şimdi yepyeni bir dönem başlıyor (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Doğa Rutkay ikizlerine kavuştu

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Adnan Oktar ve kedicikler ile ilgili iğrenç detay

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

Hindistan'da toplu tecavüz! Okul müdürü, 2 öğretmen ve 16 öğrenci, 15 yaşındaki kıza...

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

TRT’de Fethullah Gülen skandalı! Ekranda görenler şoke oldu

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Nüfusta yeni dönem başlıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nusret'e zabıta şoku! Bebek'teki restoranı mühürlendi

Nusret'e zabıta şoku! Bebek'teki restoranı mühürlendi

Nagehan Alçı'dan Diyanet'e 'Adnan Oktar' çağrısı!

Nagehan Alçı'dan Diyanet'e 'Adnan Oktar' çağrısı!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sayısal Loto 14 Temmuz 2018: Devirli ikramiye talihlisini bekliyor! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula!)

Sayısal Loto 14 Temmuz 2018: Devirli ikramiye talihlisini bekliyor! (Milli Piyango Sayısal Loto sonucu sorgula!)

İşte Adnan Oktar'ın kediciği olmanın maliyeti!

İşte Adnan Oktar'ın kediciği olmanın maliyeti!

Diyanet'ten jet operasyon! Sorumlu personelin görevine son verildi

Diyanet'ten jet operasyon! Sorumlu personelin görevine son verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.