Halil Ünal Başkan Bozkurt’u ziyaret etti

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti.
Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal’ın Başkan Bozkurt’a yaptığı ziyarete AK Parti İnönü İlçe Başkanı Hasan Kırıkçı da eşlik etti. Samimi bir ortamda geçen sohbetin ardından Başkan Bozkurt, Halil Ünal’a yapmış olduğu nazik ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti. Ziyaretin ardından Halil Ünal ve İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İnönülü çiftçilere yönelik gerçekleştirilen tarım ekipmanları tanıtım toplantısına katıldı.
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