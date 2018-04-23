Haliliye Belediyesinden 23 Nisan’a özel satranç şampiyonası

Haliliye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 100 sporcunun katıldığı Şanlıurfa 23 Nisan Satranç Turnuvası düzenledi. 2 gün süren turnuvada dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.

Haliliye Belediyesi, 3 kategoride 100 sporcunun katıldığı Şanlıurfa 23 Nisan Satranç Turnuvasını düzenledi. Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilciği ile ortaklaşa yürütülen ve 2 gün süren turnuva kapsamında ‘2004, 2005’, ‘2006, 2007, 2008’ ve ‘2009, 2010, 2011’ doğumlu sporcuların yarıştığı turnuva kapsamında Haliliye Belediye Meclis Üyesi Mehmet Keskin de, sporcuları ziyaret etti. Yarışmanın 2004, 2005 kategorisinde Nidal Hevi Oğur birinci, Yusuf Yoğun ikinci, Özgür Doğu Oğuz üçüncü ve Mustafa Ertaş dördüncü; 2006, 2007, 2008 kategorisinde Medzan Şirin birinci, Muhammed Yasin Gönel ikinci, İsmail Hakkan Altundal üçüncü ve Ardil Beşer Oğur dördüncü; 2009, 2010, 2011 kategorisinde ise Deniz Can Bingöl birinci, Ahmet Numan Doğru ikinci, Ömer Abdulaziz Kocatürk üçüncü ve Hamir Arslan ise dördüncü oldu.

Dereceye giren öğrencilere Çanakkale gezisi

Yarışmada dereceye giren sporcuları tebrik eden ve sporculara Haliliye Belediyesi tarafından basımı gerçekleştirilen kitaplar ile kalem seti hediye etti. Meclis Üyesi Keskin, ayrıca dereceye giren öğrencileri Çanakkale’ye götürecekleri müjdesini verdi.

Öte yandan ödül törenine Haliliye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Abdi Kazanç ile Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Memduh Turmak da katıldı.