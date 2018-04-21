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Haliliye’de park yapım çalışmaları sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 17:34 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Ahmet Yesevi Mahallesinde toplamda 18 dönüm alana sahip 3 yeni parkın yapım çalışmalarını inceledi.Çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler alan Demirkol, “Her geçen gün yeşil alan miktarlarımız artmaktadır.

Haliliye’de park yapım çalışmaları sürüyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, Ahmet Yesevi Mahallesinde toplamda 18 dönüm alana sahip 3 yeni parkın yapım çalışmalarını inceledi.
Çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler alan Demirkol, “Her geçen gün yeşil alan miktarlarımız artmaktadır. 18 dönümlük 3 yeni parkımız, en kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacaktır. Halkımıza hayırlı olsun” dedi.
Demirkol’un “Yemyeşil Haliliye” hedefiyle çalışmalarını yürüten park ve bahçeler müdürlüğü, fen işleri müdürlüğü ile ortak yürüttüğü çalışmalarla yeni parkları Haliliye halkının hizmetine sunuyor. Bu kapsamda Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımına başlanılan 18 bin metrekare alana sahip 3 yeni parkın çalışmalarına başlayan ekipleri, Demirkol beraberinde Meclis Üyesi İsmail Güneş ve teknik ekibiyle birlikte ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili teknik ekipten bilgiler alan Demirkol, parkların yapımının kısa sürede tamamlanarak, halkın hizmetine sunulması talimatını verdi.
İncelemeleriyle ilgili açıklama yapan Demirkol, “Haliliye Belediyesi olarak halkımızın kendini huzurlu, emin ve güvende hissedeceği yeşil alanlar oluşturmak istiyoruz. Geçmişte olan kişi başına düşen yeşil alan miktarını arttırarak çalışmalarımız devam ediyor. Karşıyaka, Sırrın, İmam Bakır, Ahmet Yesevi ve Devteşti mahallelerimizde yeni parkları oluşturma çalışmalarımız devam etmektedir. Her geçen gün yeşil alan miktarlarımız artmaktadır. Ahmet Yesevi Mahallemizdeki çalışmalarımızı yerinde inceledik. 18 dönümlük 3 yeni parkımız, en kısa sürede halkımızın hizmetine sunulacaktır. Halkımıza hayırlı olsun” diye konuştu.
Mahalle sakinleri de, yapılan hizmetlerden memnun olduklarını belirterek, Demirkol’a teşekkür etti.

Haliliye’de park yapım çalışmaları sürüyor

Haliliye’de park yapım çalışmaları sürüyor

Haliliye’de park yapım çalışmaları sürüyor

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