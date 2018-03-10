Haliliye’de Ulubatlı Muhtarlığının açılışı yapıldı

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, muhtar evi projesi kapsamında yapımı tamamlanan Ulubatlı Muhtarlığının açılışını gerçekleştirdi.

Haliliye Belediyesi tarafından merkez mahallelerde muhtar evi bulunmayan mahallelere yönelik Demirkol’un talimatlarıyla başlatılan muhtar evi projesi kapsamında Ulubatlı Mahallesinde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından çalışmalar tamamlandı. Yapımı tamamlanan muhtar evinin açılışına Demirkol, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi.

“Muhtarlıklara kurumsal kimlik kazandırıyoruz”

Kurdele kesiminin ardından açıklama yapan Demirkol, muhtarlıklara kurumsal bir kimlik kazandırmak istediklerini söyledi. Demirkol, "Muhtarlarımız halkımızın yerelde karşılaştığı ilk yerel yöneticilerimiz. Muhtarlıklarımıza biz kurumsal bir kimlik kazandırmak, muhtarlarımızın halkımıza hizmet ettikleri alanların ve fiziksel mekanların kendi dükkanları ve işyerleri olmadan doğrudan doğruya halkımızın parasıyla yapılmış, Haliliye Belediyesi’nin hizmete sunduğu muhtarlıklarda olması için muhtarlarımıza muhtar evi yapıyoruz. Ayrıca muhtarlarımızın halkımıza daha acil, daha seri hizmet edebilmeleri adına Şanlıurfa’da ilk defa Haliliye Belediyesi olarak tüm muhtarlarımıza diz üstü bilgisayar armağan ettik. Bu bağlamda da bugün Ulubatlı Mahallemizde yapmış olduğumuz muhtar evimizi hizmete açıyoruz halkımıza hayırlı olsun, muhtarlığın adresinin belli olması ve muhtarlarımızın kurumsal bir çalışma yapmasını sağlamak için çalışmalarımı geçmişten beri devam etmektedir. Geçmişte de muhtar evleri yaptık. Bugün Ulubatlı Mahallesi’nde yaptığımız muhtar evinin Mahalle sakinlerine, Haliliye halkına hayırlı olmasını diliyorum. Muhtarımız Fethi Kaya Bey’e bize göstermiş oldukları ilgi için teşekkür ediyorum. Yine aynı şekilde Türkiye Mahalle Muhtarları Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Halil Haktankaçmaz ve beraberinde ki Şanlıurfa’nın çeşitli yerlerinden gelen muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Ayrıca beni yalnız bırakmayan Haliliye Belediye Meclis Üyelerine ve Haliliye Belediyesi’nin tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Ulubatlı Mahalle Muhtarı Fethi Kaya da,"Başkanımıza encümen kardeşlerimize, belediye’nin tüm yetkililerine burada bulunan tüm mahalle muhtarlarımıza, mahalle sakinlerimize ben yürekten teşekkür ediyorum. Başkanımız mahallemizi bizleri yalnız bırakmadan dertlerimizi, dileklerimizi, sorunlarımızı yerinde görerek sürekli bizlere yardımcı olmuşlardır. Ben bu konuda kendilerine teşekkür ediyorum. Bu muhtar evini de mahallemize kazandırdıkları için de ben mahallem adına başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

“Türkiye’de örnek muhtar evleri”

Türkiye Mahalle Muhtarları Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Halil Haktankaçmaz, "Bugün Ulubatlı Mahallesi’nin muhtar evinin açılışına Başkanımız Fevzi Demirkol ile birlikte geldik. Bunu bütün samimiyetimle söylüyorum, kimseye yalakalık olsun diye söylemiyorum. Yani muhtar evi böyle yapılır. Muhtar evi sadece dört duvardan ibaret olmaması lazım. Mobilyasından bilgisayarına kadar Fevzi Başkan hep örnek olmuştur. Bundan dolayı kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah diğer belediyelere de örnek olur bu.Ciddi anlamda Türkiye’de örnek muhtar evleri yapmıştır Fevzi Başkanım ben kendisine bütün muhtarlarım adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Haliliye Belediye Meclis Başkan Vekili Abdurrahman Beyaz ise "Belediyemizin Ulubatlı Mahallesine kazandırdığı bu muhtarlıktan dolayı teşekkür ediyoruz. Ulubatlı Mahallesi’ne ve mahalle adına Muhtar Fethi Kaya hayırlı olsun diyoruz. Ayrıca bu hizmet için Başkanımız Fevzi Demirkol’a da teşekkür ediyoruz” diye konuştu.