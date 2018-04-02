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Haliliye’deki gençlik merkezinin inşaatı hızla yükseliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:46 | Son Güncelleme

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 10 bin metrekare kapalı alan üzerinde inşaatı hızla yükselen gençlik ve kültür merkezinin inşaatında, Milletvekili Mahmut Kaçar ve AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte incelemelerde bulundu.Haliliye için hep iyisi, hep yenisi’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol tarafından Haliliye’ye kazandırılan dev eserin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor.

Haliliye’deki gençlik merkezinin inşaatı hızla yükseliyor

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, 10 bin metrekare kapalı alan üzerinde inşaatı hızla yükselen gençlik ve kültür merkezinin inşaatında, Milletvekili Mahmut Kaçar ve AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ile birlikte incelemelerde bulundu.
Haliliye için hep iyisi, hep yenisi’ sloganıyla çalışmalarını sürdüren Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol tarafından Haliliye’ye kazandırılan dev eserin inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Osmangazi Mahallesinde 10 bin metrekare alan üzerine içerisinde konferans salonu, kütüphane, fuaye alanı, atölyeler, yüzme havuzu ve fitnes salonu olacak olan gençlik ve kültür merkezinin inşaatında Fevzi Demirkol, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Kaçar ve AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Mehmet Canpolat ile incelemelerde bulundu. İşçilerle sohbet eden heyet, çalışmalarla ilgili de bilgiler aldı.
İncelemelerinin ardından açıklama yapan Milletvekili Mahmut Kaçar, bölgeye kazandırılacak eser için Fevzi Demirkol’a teşekkür ederek, “Belediye başkanımız ve ilçe başkanımızla birlikte belediyemizin Haliliye İlçemizdeki yatırımlarını yerinde inceliyoruz. İçinde bulunduğumuz alan bölgenin en büyük sosyal tesislerinden birinin inşaat alanı. Yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alanı olan içerisinde 3 katlı otoparkı, yüzme havuzu ve her türlü sosyal etkinliğin yapılabileceği alanların olacağı bir inşaat. Ben böyle bir hizmeti kazandıracağı için Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol’a çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu yılın sonunda burayı hizmete almış olacağız” diye konuştu.
İlçe Başkanı Mehmet Canpolat da, “Haliliye Belediyemizin, Şanlıurfa’nın en büyük kültür merkezi burada icra ediliyor. İşimiz millet, gücümüz millet diyerek ak kadrolar olarak yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol ise gençliğin en iyi şekilde yetişmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürüttüklerini ve bölgedeki trafik sorununun önüne geçmek için de yerin altında 3 kat otopark yaptıklarını söyledi. Başkan Demirkol da, açıklamasında,“Haliliye Belediyesi olarak yapmış olduğumuz ve inşaat aşamasındaki gençlik ve kültür merkezimizi ziyaret ettik. Çalışmalara refakat ettik. İçinde kadın ve erkekler için ayrı yüzme havuzu, yine bölgenin trafiğine sıkıntı getirmemesi adına Şanlıurfa’da ilk defa 3 katı yerin altında olmak üzere otopark, konferans salonu, kütüphane, sınıflar olacak. Gençliğimizi en iyi şekilde yetişmeleri gayreti içerisindeyiz. Milletvekilimiz Mahmut Kaçar ve İlçe Başkanımız Mehmet Canpolat’a bizlere refakat ettikleri için ve çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Haliliye’deki gençlik merkezinin inşaatı hızla yükseliyor

Haliliye’deki gençlik merkezinin inşaatı hızla yükseliyor

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