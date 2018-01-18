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Halime'ye ilik bulmak için seferber oldular

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 16:48 | Son Güncelleme 15 dakika önce

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde KKTC'nin Magosa kentinde yaşayan lösemi hastası 9 yaşındaki Halime Gezer için başlatılan kök hücre kampanyasına vatandaşlar büyük ilgi göstererek bağışta bulundu.

Gezer ailesinin kızı Halime Gezer'e yaklaşık 10 ay önce lösemi teşhisi konuldu. Bunun üzerine Gezer'in yakınlarından alınan kan örneklerinde uygun donör bulunamadı. Kök hücre bankasında da uygun donör bulunamayınca Erdemli Belediyesi tarafından ilçede kök hücre kampanyası başlatıldı. Kızılay Mersin Şubesi tarafından Cumhuriyet meydanında kan bağış çadırı kuruldu. Kan bağışı yapmak ve kök hücre testi yaptırmak isteyenler yağışlı havada destek vermek için sıraya girdi.

Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavisi devam eden Halime Gezer için doktorlar kısa süre içerisinde uygun kök hücrenin bulunmasının şart olduğunu bildirirken, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da çadıra gelerek kan bağışında bulundu.

Başkan Tollu, aslen Erdemlili olan Halime Gezer için kampanyayı başlattıklarını belirterek, "İlçemizde bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşların desteği ile kampanyamıza halkımızdan büyük destek gördük. Kampanyamıza çok büyük katılım var. İnşallah Halime kızımızı kurtaracak kök hücre bulunur ve sağlığına kavuşur" dedi.

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